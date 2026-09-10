«Дві третини водного плесу — у траві та мулі»: еколог про стан водосховища, з якого отримує воду Тернопіль

Тернопіль отримує воду з двох основних напрямів — Івачівського водосховища та Білецького водозабору. На тлі зниження рівня води та проблем із маловоддям на Тернопільщині виникають питання щодо стану джерел водопостачання міста.

Про можливі ризики для стабільного забезпечення Тернополя водою заявив голова ГО «Екоальянс» Олександр Філь.

За його словами, з Івачівського водосховища вода до Тернополя надходить через систему з 16 свердловин. Ще 14 свердловин забезпечують водою місто з Білецького водозабору.

Філь стверджує, що надійність Івачівського напрямку безпосередньо залежить від екологічного стану водосховища, його наповнення та якості води.

«Зараз стан водосховища незадовільний, дві третини водного плесу зросло травою і замулено», — зазначає Олександр Філь.

За його словами, раніше на водосховищі постійно працював земснаряд, за допомогою якого проводили роботи з очищення водойми. Згодом, як стверджує еколог, техніки на водоймі не стало, після чого водосховище почало замулюватися.

Олександр Філь також розповів про історію із придбанням земснаряда. За його словами, обласне управління екології та громадськість свого часу наполягали перед обласною радою на необхідності придбати техніку для очищення водосховища.

«Обласне управління екології і громадськість у свій час наполягли перед Обласною радою і земснаряд купили. Але не запустили в роботу, не встигли, бо коли М. Головко став головою обласної ради, перше, що він зробив — продав земснаряд», — йдеться у дописі.

Окрему проблему еколог вбачає у стані підземних вод, від яких залежить робота Білецького водозабору.

«По Білецькому водозабору усе залежить від глибини свердловин, бо зараз рівень води підземних вод стрімко падає. Зафіксовані випадки падіння рівня води до 30 метрів. Тому свердловини можуть замулюватись. Треба досліджувати», — наголошує Філь.

На думку голови ГО «Екоальянс», проблема маловоддя потребує більшої уваги з боку влади.

«Вражає те, що влада на загрози маловоддя практично не реагує», — заявив Олександр Філь.

Він наголошує, що стан Івачівського водосховища та рівень підземних вод потребують дослідження, оскільки від них залежить стабільність водопостачання Тернополя.

Проблема маловоддя та обміління водойм є актуальною не лише для Тернополя. Зниження рівня води в річках і водоймах Тернопільщини вже привертало увагу через екологічні наслідки та ризики для водних ресурсів. На цьому тлі питання стану джерел, з яких місто отримує питну воду, потребує окремого моніторингу та фахової оцінки.

Олександр Філь закликав звернути увагу на проблему до того, як наслідки нестачі води можуть стати критичними для регіону.