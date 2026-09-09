У Тернополі змія сховалася під капотом Mazda: плазуна визволяли рятувальники

Незвичайний виклик отримали тернопільські рятувальники — змія заповзла у моторний відсік автомобіля.

Випадок стався на вулиці Білецькій у Тернополі. Плазун сховався під капотом автомобіля Mazda, самостійно дістати його власникам не вдалося.

На допомогу викликали рятувальників. Фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення обережно вилучили змію з моторного відсіку.

Після цього незвичайну «пасажирку» випустили у природне середовище. 🐍🌿

Рятувальники нагадують: якщо ви помітили змію, не намагайтеся самостійно її ловити або відганяти. Не робіть різких рухів, відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте за номером 101.