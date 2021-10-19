Ознаки легкого перебігу COVID-19

Хворі на COVID-19 можуть по-різному переносити захворювання. Це залежить від ряду чинників та передбачити заздалегідь неможливо.

Водночас цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, а тому перелік ознак може змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Це допоможе точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда.

У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію0 800 60 20 19.

Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись.

Тому необхідно консультуватись із сімейним лікарем та у разі погіршення самопочуття терміново йому про це повідомляти.

У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади. Більше про те, у яких випадках може знадобитись госпіталізація, можна прочитати за посиланням https://bit.ly/3ovlaJ7.

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Основним способом зменшити ризик смерті та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є #вакцинація. Для того, щоб отримати щеплення необхідно обрати найближчий пункт вакцинації та зручний час https://list.covid19.gov.ua/.