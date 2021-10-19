Ознаки легкого перебігу COVID-19
Хворі на COVID-19 можуть по-різному переносити захворювання. Це залежить від ряду чинників та передбачити заздалегідь неможливо.
Мінімізувати ризик тяжкого перебігу та смерті внаслідок #коронавірусної хвороби, зокрема й від небезпечних штамів, допомагає вакцинація. Що підтверджує ряд досліджень https://bit.ly/3kYest6, https://bit.ly/2Y6id6K, https://bit.ly/3l5TLeS.
Як характеризується легкий перебіг захворювання:
Невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції;
Нежитем та/або закладеністю носа;
Головним болем;
Болем у горлі;
Міалгією (болем у м’язах);
Кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання);
Шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;
Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);
Спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).
Водночас цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, а тому перелік ознак може змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Це допоможе точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда.
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар.
У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію 0 800 60 20 19.
Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись.
Тому необхідно консультуватись із сімейним лікарем та у разі погіршення самопочуття терміново йому про це повідомляти.
У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади. Більше про те, у яких випадках може знадобитись госпіталізація, можна прочитати за посиланням https://bit.ly/3ovlaJ7.
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Основним способом зменшити ризик смерті та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є #вакцинація. Для того, щоб отримати щеплення необхідно обрати найближчий пункт вакцинації та зручний час https://list.covid19.gov.ua/.