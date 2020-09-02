“Пакунок малюка” грошима: “ПриватБанк” почав видавати картки на одноразову допомогу

Кошти можна витрачати лише на товари для малюків, а також породіль і лише у спеціальних магазинах.

Від 1 вересня у відділеннях “ПриватБанку” розпочали видання карток для виплати одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики в Telegram-каналі.

“Банком внесено зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт — соціальна карта для виплат “Пакунок малюка”, – повідомили у відомстві.

Зазначається, що таку картку можна відкрити протягом року від дати народження дитини і кошти можна використати ще впродовж року з моменту їх зарахування. А кошти можна використати на купівлю:

– дитячих товарів: засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, зокрема рушників, ковдр;

– товарів для породіллі: прокладок для лактації, прокладок післяпологових.

Такі покупки можна здійснити у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір (списки – на сайті Мінсоцполітики та “ПриватБанку”).

Нагадаємо, що в Україні від 1 вересня 2018 року тодішній уряд на чолі з Володимиром Гройсманом запровадив ініціативу – видавати породіллям ще у пологовому будинку “Пакунок малюка”, де були необхідні для малюка речі: пелюшки, підгузки, вологі серветки, ковдру, рушник, дитячий крем.

Однак від самого початку дії цієї програми з нею виникли проблеми – “бебі-бокси” видавали не в усіх регіонах України. А цьогоріч програма взагалі призупинилася і породіллі в окремих областях взагалі не отримували обіцяного державою подарунка.