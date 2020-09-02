Офіційна інформація: 2 вересня підтверджено 200 нових випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині
Станом на 02 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6384 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5925 випадків – дорослі, 459 випадків – діти), з них 75 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3133 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1691 (757 одужало, 9 летальних, 925 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 373 (132 одужало, 6 летальних, 235 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 103 (32 одужало, 1 летальний , 70 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 316 (131 одужало, 2 летальних, 183 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 338 (122 одужало, 2 летальних , 214 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 194 (69 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 117 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 323 (173 одужало, 5 летальних, 145 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 96 (42 одужало, 54 продовжують хворіти);
– Козівський район – 180 (88 одужало, 2 летальних, 90 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 516 (447 одужало, 9 летальних, 60 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 184 (135 одужало, 49 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 360 (264 одужало, 6 летальних, 90 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 114 (47 одужало, 1 летальний , 66 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 27 (9 одужало, 3 летальних, 15 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 226 (74 одужало, 2 летальних , 150 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 504 (213 одужало, 4 летальних, 287 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 567 (180 одужало, 5 летальних , 382 продовжують хворіти);
– Шумський район – 272 (218 одужало, 10 летальних, 44 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужала 31 особа;
– проведено 735 досліджень методом ПЛР;
– підтверджено 200 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (34 особи)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани –10
• с. Рогачин – 1
• с. Волиця – 1
• с. Котів – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Літятин – 1
Борщівський район (19 осіб):
• м. Борщів – 7
• с. Іванків – 1
• с. Худиківці – 2
• с. Шершенівка – 2
• с. Пищатинці – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Ланівці – 1
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (4 особи):
• с. Трибухівці – 2
• с. Пишківці – 1
• с. Сороки – 1
Гусятинський район (22 особи):
• м. Хоростків – 2
• м. Копичинці – 8
• смт Гусятин – 4
• с. Увисла– 1
• с. Оришківці – 1
• с. Вигода – 1
• с. Пізнанка – 2
• с. Саджівка – 2
• с. Старий Нижбірок – 1
Заліщицький район (11осіб):
• с. Нагоряни – 1
• с. Зозулинці – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Лисівці – 1
• с. Дунів – 1
• с. Дзвиняч – 2
• с. Нирків – 1
• с. Попівці – 1
Збаразький район (12 осіб):
• с. Максимівка – 1
• смт Вишнівець – 2
• м. Збараж – 4
• с. Гніздичне – 1
• с. Федьківці – 2
• с. Бутин – 2
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 4
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 1
• с. Козлів – 1
• с. Дибще – 1
• с. Щепанів – 1
Кременецький район (1 особа):
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Снігурівка – 4
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 2
• с. Мовчанівка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мужилів – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 15
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 1
• с. Лучка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Мар’янівка – 2
Чортківський район (38 осіб):
• м. Чортків – 17
• с. Товстеньке – 1
• с. Ридодоби – 1
• с. Ягільниця – 2
• смт Заводське – 3
• с. Шманьківчики – 2
• с. Косів – 2
• сел. Нагірянка – 1
• с. Білобожниця – 5
• с. Стара Ягільниця – 1
• с. Скородинці – 2
• с. Звиняч – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Потуторів – 3