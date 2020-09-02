Офіційна інформація: 2 вересня підтверджено 200 нових випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині

Станом на 02 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6384 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5925 випадків – дорослі, 459 випадків – діти), з них 75 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3133 особи.