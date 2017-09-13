Патрульні оштрафували нетверезого пасажира потяга

Вночі, 12 вересня, патрульним поліцейським надійшло повідомлення про те, що пасажир потягу сполученням Львів-Запоріжжя, перебуваючи у нетверезому стані, вчиняє бійку із пасажирами та виражається у їх бік не цензурною лайкою.

Інспектори оперативно прибули на залізничний вокзал. Патрульні затримали 34-річного дебошира за порушення правил поведінки під час проїзду на залізничному транспорті та притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).