Тренди 2017: що купують блогери?

Для того, щоб ми були в курсі останніх трендів, працює ціла армія. Фешн, б’юті і фітнес-блогери вивчають новинки, і серед їх, виділяють ті, що скоро назвуть хітами сезону. 2017 рік впевнено перевалив через екватор і можна з упевненістю сказати: це трендовий рік!

VR-окуляри: розширте свій Всесвіт!

Це не скороминуща дивина. Віртуальна реальність впевнено стає складовою частиною повсякденного життя. Просунуті технології крокують все далі: люди грають в VR гри, переглядають гри, розроблений софт для навчання. Якщо ви відкриті для нового, саме час розширити горизонти!

Блогери рекомендують бездротову зарядку

Бували часи, коли бездротова миша здавалася вершиною технічного прогресу. Зовсім скоро, в кожен будинок прийдуть бездротові зарядки. Ідея блискуча: тепер не потрібно витрачати час на підключення і возитися з “шнурками”. Просто кладемо телефон на платформу зарядки. Це здається фантастикою, але майбутнє вже настало!

Прийшов час розумних годин

Smart годинник вже не дивина, але не у кожного вони є. За наявності такого годинника, з одного погляду, можна визначити сучасного просунутого людини. А розумні годинник для дітей – спокій батьків. Навігатор підкаже вам де вони знаходяться кожну секунду прогулянки, а крім того, можна зателефонувати, і запитати, як справи.

Краще немає кокосового масла

З ним ви будете краще доглядати за не тільки за тілом, а й волоссям! Так радять б’юті блогери. Багато дівчат вважають за краще цілі полки косметичних засобів, але корисні властивості кокоса універсальні. Все більше жінок віддають перевагу цьому продукту. Також, часто радять бальзам кокосове молоко, для губ.

Сироватка для обличчя

Ви не помилилися. І мова йде зовсім не про молочну продукцію. Для багатьох моделей це косметичний засіб стало маст-хевом, за допомогою якого вони гарантують собі ідеально чисте обличчя.

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