Патрульні оштрафували тернополянина за неправдивий виклик

Про крадіжку автомобіля Toyota Corolla повідомив тернополянин на службу 102 близько 13-ї години, 13 червня. Подія, за його словами, трапилася на вулиці Листопадовій.

Приїхавши на виклик, патрульні поліцейські з’ясували, що автомобіль припаркований на вулиці Замковій. Заявник забув де його залишив і подумав, що його викрали… Відтак зателефонував до поліції.

Інспектори склали на заявника постанову за ст. 183 КУпАП (“Завідома неправдивий виклик”).

Управління патрульної поліції наголошує: завідомо неправдивий виклик передбачає адміністративну відповідальність. Просимо Вас з розумінням та повагою ставитись до роботи спеціальних служб. До речі, завідомо неправдивий виклик тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.