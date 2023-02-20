Перекинувся автобус з тернополянами, які поверталися з Буковелю. Є загиблі

19 лютого о 22:26 на номер екстреного виклику «101» надійшла інформація про те, що на автодорозі Н-18 в межах с. Стара Брикуля Микулинецької ТГ Тернопільського району на узбіччя перекинувся автобус «Neoplan», що здійснював нерегулярні перевезення з м. Буковель Івано-Франківської області до м. Тернопіль. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло та 3 – травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні.

До ліквідації наслідків надзвичайної події було залучено 20 чол. особового складу та 5 од. техніки підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. Із залученням 3 од. допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину.

Обставини виникнення ДТП встановлюються.