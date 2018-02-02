Петиції у Тернополі стали напівлегальними



Щойно сесія Тернопільської міської ради відмовилася привести у відповідність до чинного законодавства норми щодо електронних петицій та ввести обов’язкову електронну ідентифікацію особи для підписантів. Про це повідомляє депутат Назар Зелінка.

Всього 19 “за”. Що ж, до петицій і так довіри не було, а тепер вони напівлегальні, – пише депутат у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, ще минулого року Назар Зелінка зареєстрував проект рішення “Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій до Тернопільської міської ради”. Оскільки Закон України «Про звернення громадян» вказує, що громадяни можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями, а порядок розгляду електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування, визначається місцевою радою. Рішення міської ради по петиціях не було, на даний момент порядок подання та розгляду електронних петицій регулюється розпорядженням міського голови. Крім того в Статуті також немає згадки про електронні петиції. Тому для виправлення і вдосконалення роботи з електронними петиціями депутат підготував відповіданий проект рішення.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ

ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Загальні положення

1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Тернопільської міської ради через офіційний сайт Тернопільської міської ради або визначений розпорядженням міського голови спеціалізований сайт за допомогою системи електронної ідентифікації особи (далі – Веб-сайт петицій).

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади м. Тернополя у здійсненні місцевого самоврядування.

1.3. Електронна петиція має стосуватися питань місцевого значення, віднесених до компетенції Тернопільської міської ради.

Створення електронної петиції

2.1. Для створення електронної петиції до Тернопільської міської ради її автору необхідно:

2.1.1. Авторизуватися на Веб-сайті петицій за допомогою системи електронної ідентифікації особи

2.1.2. Вказати заголовок електронної петиції.

2.1.3. Викласти суть та обґрунтування електронної петиції.

2.1.5. Вказати адресу електронної пошти та, за бажанням автора, номер телефону.

2.2. До електронної петиції можуть додаватись фото, відео-матеріали, проекти нормативних актів.

2.3. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборну агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг. Електронна петиція не може містити назву юридичної чи фізичної особи без її на це згоди. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) електронної петиції, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.4. Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор (ініціатор).

2.5. Модерацію та організацію розгляду електронних петицій забезпечує Секретар ради.

2.6. Електронна петиція протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) оприлюднюється адміністратором Веб-сайту петицій, який визначається міським головою, але після попередньої перевірки виконавчими органами Тернопільської міської ради до відання яких відносяться питання підняті в Петиції, із залученням до перевірки управління правового забезпечення, на відповідність вимогам пунктів 1.3, 2.1, 2.3 цього Положення

2.8. У разі сумніву модератора або автора петиції щодо відхилення петиції, після поданої відповідної заяви на ім’я голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності вона розглядається на найближчому засіданні даної постійної комісії за участі представників управління правового забезпечення Тернопільської міської ради. Комісія, з обґрунтованим висновком, може підтвердити висновок модератора, допустивши електронну петицію до збору голосів або виключити з режиму оприлюднення, про що повідомляється автору (ініціатору) петиції.

Збір голосів

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному сайті Тернопільської міської ради та на Веб-сайті петицій є датою початку збору голосів на її підтримку.

3.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію з допомогою системи електронної ідентифікації особи.

3.3. На офіційному сайті Тернопільської міської ради та на Веб-сайті петицій зазначаються дата початку збору підписів, час до кінця збору підписів та інформація щодо кількості осіб, які підписали електронну петицію.

3.4. Інформація про початок збору підписів на підтримку електронної петиції невідкладно опубліковується на офіційному сайті Тернопільської міської ради та на Веб-сайті, а також надсилається ініціатору електронної петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації петицій.

3.5. Електронна петиція до Тернопільської міської ради підлягає розгляду за умови збору на її підтримку протягом не більше як 30 календарних днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті Тернопільської міської ради та на Веб-сайті петицій не менш ніж 300 підписів громадян.

3.6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що адміністратором Веб-сайту петицій повідомляється автор (ініціатор) Петиції та розглядається як звернення громадян з наданням автору (ініціатору) Петиції роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Розгляд електронної петиції

4.1. Електронна петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку (далі – підтримана петиція), адміністратором Веб-сайту петицій не пізніше наступного дня після її отримання надсилається відділу звернень та контролю документообігу управління організаційно-виконавчої роботи Тернопільської міської ради для реєстрації в автоматизованій системі електронного документообігу (далі – АСЕДО) із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату створення, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів та направлення для резолюції міському голові та підготовки проекту рішення сесії.

4.2. Інформація про початок розгляду підтриманої петиції, оприлюднюється адміністратором на Веб-сайті петицій не пізніш як через два робочі дні після її отримання.

4.3. Секретар ради невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня оприлюднення підтриманої петиції вживає заходів щодо підготовки проекту рішення, скеровує його на розгляд профільної депутатської комісії за участю виконавчих органів та автора (ініціатора) Петиції (за згодою) і готує подання на внесення проекту рішення у порядок денний пленарного засідання.

4.4. Відповідь на підтриману петицію, яка готується виконавчим органом до повноважень якого належить розгляд піднятого питання адресується безпосередньо заявнику і повинна містити інформацію про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням з долученням відповідного проекту рішення, інших документів, які готувалась (використовувалась) під час розгляду.

4.5. Зареєстрована в АСЕДО письмова відповідь оприлюднюється адміністратором Веб-сайту петицій невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення підтриманої петиції.

4.6. За результатами розгляду проекту рішення стосовно підтриманої петиції міська рада може прийняти рішення про його підтримку або відхилення.

4.7. У разі підтримки проекту рішення стосовно петиції міський голова визначає виконавчі органи або їх посадових осіб, які зобов’язані підготувати дорожню карту щодо вирішення порушених питань, за необхідності підготувати відповідний проект рішення міської ради, та представити їх на наступному пленарному засіданні міської ради.

4.8. Адміністратор Веб-сайту петицій оприлюднює результати розгляду проекту рішення на Веб-сайті петицій протягом п’яти робочих днів після розгляду її на пленарному засіданні міської ради.

4.9. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.