«Міф» зібрав аншлаг у Тернополі

8 лютого у Всеукраїнський прокат вийде фільм Івана Яснія та Леоніда Кантера «Міф». Історію життя співака Василя Сліпака, що загинув в АТО, вже презентують в українських містах. 1 лютого прем’єра відбулася у Палаці Кіно в Тернополі.

Оперний співак зі світовим ім’ям та унікальним голосом. Більшість українців дізналися про Василя Сліпака у день його загибелі. Історію життя і смерті митця у фільмі «Міф» вирішили показати режисери Леонід Кантер та Іван Ясній.

– Це було найбільшим шоком, що ми про Василя нічого не знали і саме це стало поштовхом до початку зйомок. Ми поїхали на фронт, до Львова, у Париж. Над фільмом працювали рік. До кінця роботи мені Василь став другом і братом, – ділиться думками Іван Ясній.

«Міф» – синтез кількох жанрів: кіно, концерту, анімації, яку зробив український карикатурист Юрко Журавель.

– Було таке, що мені сниться сон, що я сиджу за комп’ютером, до мене заходить Василь і каже: “Слухай, Леонід та Іван попросили, щоб я конролював роботу над фільмом, ти малюй, а я буду дивитися, чи все правильно», – розповідає Юрко Журавель.

Для брата Василя, Ореста Сліпака, Тернопіль – місто юності, тут він вчився у медичному університеті. З Тернопільщини батько Ореста і Василя, відтак тут живе родина Сліпаків. Чоловік зізнається: найбільше боявся побачити у фільмі людину, не схожу на брата.

– Знаєте, хлопцям вдалось. Я комфортно дивлюся цей фільм. Немає жодної сцени, з якою я б не був згоден, а ми зразу з Іваном та Леонідом домовилися, що я не буду коректури вносити, – каже Орест Сліпак.

Фільм «Міф» – не традиційна українська туга і не героїчна сага. Це – історія людини, яка за своїм статусом могла б залишатися байдужою у ситій Франції, де Василь працював останніх 19 років. Співак вибрав Україну. Підзаголовок фільму «За що загинув Василь Сліпак?» залишає простір для фантазії кожного, хто перегляне фільм. Чи була його жертва марною? Відповідь дадуть глядачі.

Показ у Тернополі зібрав аншлаг. Найближчі прем’єри відбудуться в Івано-Франківську, Львові, Рівному, Житомирі. Є готові субтитри англійською, французькою, італійською, а отже, про Україну через історію Василя Сліпака дізнається світ.

Адріана Білецька