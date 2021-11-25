08:02 | 25.11.2021
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Політика 

Поліція розпочала психологічний тиск на тернополян й фактично сприяє горе-забудовникам знищувати зелені зони міста?

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22 листопада депутати міської ради від “Сили Людей”  Іван Ковалик, Ігор Турський, Іван Сороколіт та Олег Різник на запрошення мешканців будинків поблизу перехрестя вулиці 15 квітня і проспекту Злуки взяли участь в публічних зборах пов’язаних з початком скандальної забудови зеленої зони (скверу) поряд з будинком вул. 15 квітня, 1.
 
Як вони зазначають, підготовчі роботи і початок будівництва розпочались без будь-якої ознакувальної інформації, а дозвільні документи потенційного забудовника, які вдалось отримати мешканцям, є не повними, вкрай сумнівними і видані понад 10 і 20 років тому.
Під час акції співробітники поліції вели себе досить стримано, не перешкоджали місцевим жителям захищати сквер від спроб його знищити, – кажуть депутати.
 
Даний сквер також виконує важливу екологічну функцію і захищає прилеглий багатоквартирний будинок від загазованого й перевантаженого автомобілями автомобільного перехрестя.
 Але 24 листопада до окремих учасників заходу працівники поліції почали телефонувати викликати їх для дачі пояснень ніби то за якісь незаконні дії.
  • На нашу думку, це робиться для здійснення психологічного тиску на тернополян й фактичного сприяння горе-забудівникам знищувати зелені зони міста. Іншими словами, поліція, замість розслідування незаконних земельних оборудок різного роду ділків і посадовців міської ради, навпаки – починає переслідування людей, які захищають свої інтереси.  Олександре Миколайовичу, звертаємося до вас із ВИМОГОЮ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ТИСК НА ТЕРНОПОЛЯН! За відсутності реакції з вашого боку, залишаємо за собою право защихати тернополян і їх права усім можливим законними способами, – кажуть депутати міської ради від “Сили Людей”.

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