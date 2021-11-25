Поліція розпочала психологічний тиск на тернополян й фактично сприяє горе-забудовникам знищувати зелені зони міста?

22 листопада депутати міської ради від “Сили Людей” Іван Ковалик , Ігор Турський , Іван Сороколіт та Олег Різник на запрошення мешканців будинків поблизу перехрестя вулиці 15 квітня і проспекту Злуки взяли участь в публічних зборах пов’язаних з початком скандальної забудови зеленої зони (скверу) поряд з будинком вул. 15 квітня, 1.

Як вони зазначають, підготовчі роботи і початок будівництва розпочались без будь-якої ознакувальної інформації, а дозвільні документи потенційного забудовника, які вдалось отримати мешканцям, є не повними, вкрай сумнівними і видані понад 10 і 20 років тому.

Під час акції співробітники поліції вели себе досить стримано, не перешкоджали місцевим жителям захищати сквер від спроб його знищити, – кажуть депутати.

Даний сквер також виконує важливу екологічну функцію і захищає прилеглий багатоквартирний будинок від загазованого й перевантаженого автомобілями автомобільного перехрестя.

Але 24 листопада до окремих учасників заходу працівники поліції почали телефонувати викликати їх для дачі пояснень ніби то за якісь незаконні дії.

На нашу думку, це робиться для здійснення психологічного тиску на тернополян й фактичного сприяння горе-забудівникам знищувати зелені зони міста. Іншими словами, поліція, замість розслідування незаконних земельних оборудок різного роду ділків і посадовців міської ради, навпаки – починає переслідування людей, які захищають свої інтереси. Олександре Миколайовичу, звертаємося до вас із ВИМОГОЮ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ТИСК НА ТЕРНОПОЛЯН! За відсутності реакції з вашого боку, залишаємо за собою право защихати тернополян і їх права усім можливим законними способами, – кажуть депутати міської ради від “Сили Людей”.