14:28 | 27.09.2021
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Під Тернополем внаслідок ДТП травмувались юний водій та його неповнолітня подружка

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 вересня в Біла Тернопільського району. Близько 21.30 годин, маневруючи по ґрунтовій дорозі поблизу залізничної колії, 19-річний водій автомобіля «Ford Transit» не впорався з керуванням та допустив наїзд на щебеневий насип.

Внаслідок аварії водій, отримавши травми голови та поперекового відділу хребта, був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. 16-річна пасажирка автомобіля отримала перелом шийно-грудного відділу хребта та грудної клітки. Її госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

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