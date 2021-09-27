Під Тернополем внаслідок ДТП травмувались юний водій та його неповнолітня подружка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 вересня в Біла Тернопільського району. Близько 21.30 годин, маневруючи по ґрунтовій дорозі поблизу залізничної колії, 19-річний водій автомобіля «Ford Transit» не впорався з керуванням та допустив наїзд на щебеневий насип.

Внаслідок аварії водій, отримавши травми голови та поперекового відділу хребта, був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. 16-річна пасажирка автомобіля отримала перелом шийно-грудного відділу хребта та грудної клітки. Її госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.