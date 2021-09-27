Грибник із Тернопільщини розповів, куди ходить на “тихе полювання”

Василь Ільчишин – грибник зі стажем. У лісах поблизу Залізців, що за 38 кілометрів від Тернополя, збирає гриби з дитинства. Він розповів Суспільному про свій досвід збирання грибів.

Василь виріс у селі, де збирання грибів було традицією. Тепер найчастіше збирає гриби в лісах навколо Залізців. Також на запрошення друзів їздить по гриби на Рівненщину, Волинь та в Карпати.

Гриби чоловік складає у кошик.

“Можна з відром, але збирають зрілі гриби. І коли ти їх носиш в кошику, то через оце “ситце” розсіваються спори грибів, які потім проростають. І розноситься так само по лісу, розмножуються гриби”.

За його словами, особливих таємниць “тихого полювання” немає. Усе залежить від типу місцевості, від лісу і від того виду грибів, які плануєш знайти.

“Гриби часто ростуть групками. Найбільше у цю пору в нашому лісі опеньків. Їх сушать на ниточці. І на Різдво пісний борщ із сушеними опеньками в нас готують. Така традиція вже багато років”, – розповів Василь Ільчишин.

Цього разу в його кошику крім опеньків є рядівки, польські гриби та один білий.

“В основному отруйні гриби – це пластинчасті. Вони мають під шапкою пластинку. Тим, хто не знає грибів, я їм кажу, що взагалі не збирайте. Бо навіть і сироїжка – вона червона, але і мухомор теж червоний, і теж пластинчастий знизу, можна переплутати”.

“Чи не потрапив часом до кошика отруйний гриб часто перевіряють цибулею, кидаючи її під час варіння. Але не завжди вірний спосіб. Гриби деякі мають синій пігмент. І цей синій пігмент може забарвлювати цибулю. Але це не бліда поганка і не інші види мухоморів. Вони не мають того пігменту, який би забарвив цибулю в синій колір. Отруйні гриби навіть після консервування та термічної обробки не втрачають своїх шкідливих властивостей. Тому якщо сумніваєтеся, – краще не беріть. Суспільне