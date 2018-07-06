Під Тернополем з кожним роком збільшується стихійне сміттєзвалище (відео)

Одинокий бузьок на сільській дорозі – з одного боку рясне поле, з іншого купи сміття. Усього у 8 кілометрах від Тернополя мальовничі околиці села Почапинці перетворюються на сміттєзвалище. Будівельне у мішках, пластик, скло, старі меблі, побутове, пакети з під продуктів, використані памперси, іграшки – полоса забруднення щороку збільшується.

За словами жінок, мешканок Почапинців, сміття сюди почали вивозити ще 12 років тому.

Ми тут пасли худобу, то я бачила, що тут якісь інші машини були не тільки наші. Вони ось цією дорогою привозять. Люди говорили голові сільської ради, але вона чомусь цим не займається. Було таке, що вивозили тракторами, але привозили сюди, то сміття.

Своє сміття жінки утилізують вдома. За рік у цій родині збирається усього два мішки сміття. Кажуть, що сюди привозять будівельне сміття здебільшого по-ночах, і що сюди ж викидають сміття з навколишніх сіл.

По дорозі зустрічаємо хлопця, який везе повний причеп побутового сміття.

Віталій, мешканець с.Почапинці

Репортер: Скажіть, що то таке у вас за сміттєзвалище?

Не знаю, всі туди возять.

Репортер: Давно возите?

Ні. Перший раз везу.

Репортер: А як ви думаєте, воно має бути там це сміттєзвалище?

Ні, не має.

Репортер: А що ви робили, щоб його там не було?

Ми вже люди давно кажемо, але що робити, як не закривають, мали закрити, але ніхто не закриває її, і скоро вона вже буде у нас в селі, а я тут живу, скоро буде в селі.

Олег Кінаш живе у Почапинцях 8 років. Звертався неодноразово до сільської ради з проханням вирішити сміттєве питання, ліквідувати сміттєзвалище та налагодити вивіз сміття від кожного двору.

Олег Кінаш, мешканець с. Почапинці

В міру своєї діяльності я їжджу по багатьох селах не тільки Тернопільського району, а і Тернопільської області, я бачу, як люди відносяться до того, все централізовано вивозиться, я просто не розумію, чому тут не вивозиться? Чому цим питанням тут ніхто не займається? Було письмове моє звернення, я не получив жодної відповіді по поводу забруднення в нас і кругом річки, і кругом сміттєзвалища, я не розумію, як можна господарювати таким чином?

Скло і пластик у селі вже складають в окремі контейнери, а ось контейнерів чи баків для сміття ми не побачили. За роз’ясненням до виконавчого органу самоврядування звернулись і ми. Голова сільської ради, хоча і знаходиться зараз у відпустці, погодилась спілкуватись зі знімальною групою.

Марія Палига, голова Почапинської сільської ради

Ми прийняли рішення ще у минулому році це сміття закрити, це сміттєзвалище зроблено за рахунок сільської ради ще попереднього скликання, але оскільки воно зроблено не згідно вимог законодавства, санітарні умови не такі, як треба, і возять сміття з навколишніх сіл, то ми вирішили, що краще закупити сміттєві баки, були зроблені збори по всіх вулицях і організувати вивіз сміття. Ми заложили в бюджет гроші на закупівлю сміттєвих баків.

По при рішення про закриття сміттєзвалища, відходи продовжують висипати саме сюди на ці пагорби. Як привернути увагу суспільства і які потрібно зробити кроки громаді села для вирішення сміттєвої проблеми?

Андрій Об’єщик, керівник громадської організації протидії корупції і моніторингу екології «Скеля»

На нашу думку мала б екоінспекція провести перевірку господарювання селищної ради, де мали б нарахувати збитки, скласти протокол, пізніше написати припис і селищна рада своїми силами мала б вивезти це сміття.

У Тернопільській обласній державній екологічній інспекції вперше почули про стихійне сміттєзвалище на території, яка належить селу Почапинці. В екологічній інспекції нам розказали, що згідно з порядком визначеним статтею 12 закону України про відходи, при місцевих органах самоврядування повинна діяти комісія по безхазяйних відходах, на який і приймають рішення, щодо сміття.

Едуард Ференц , начальник державної екологічної інспекції у Тернопільській області

Попередньо вирішують питання, щодо встановлення власників цих відходів, якщо власника не встановлено, вони своїми силами органи місцевого самоврядування мають ці відходи ліквідувати. Інше питання, якщо органи місцевого самоврядування прийняли рішення на території своєї сільської ради утворювати такі сміттєзвалища, то і так буде не правильно. В даному випадку ми отримали від вас інформацію, ми заплануємо перевірку цього органу місцевого самоврядування і відповідно напишемо їм припис, що з тим сміттям робити.

Справу екологи пообіцяли взяти під контроль і до кінця тижня провідати проблемне місце. Для того, щоби служби не забули про обіцянку – лишаємо заяву про побачене. Чи знайдуть мешканці Почапинців підприємство, яке вивозитиме сміття, чи зможуть закрити та ліквідувати стихійне сміттєзвалище – побачимо згодом.

Репортер – Олена Мудра

Камера – Віталій Цицура

Монтаж – Анастасія Цінкевич

“ТМЦ.ІНФО”