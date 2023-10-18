Підлітки з 14 років можуть самостійно звернутися до юристів по допомогу щодо скасування свого усиновлення

Діти з 14 років, які мають намір скасувати своє усиновлення, можуть звернутися по безоплатну правничу допомогу.

Якщо усиновлення суперечить інтересам дитини, не забезпечує її сімейного виховання, якщо між усиновлювачем і дитиною склалися стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов’язків, таке усиновлення можна скасувати рішенням суду.

Щоб отримати безоплатну фахову допомогу для розв’язання цього питання, підлітки можуть самостійно звернутися до системи БПД. Юристи допоможуть скласти позовну заяву до суду та забезпечать представництво інтересів дитини у суді.

Раніше усиновлена дитина будь-якого віку могла скасувати усиновлення, лише звернувшись до бюро правничої допомоги через свого законного представника.

Наприклад, у 2022 році до одного з бюро правничої допомоги на Полтавщині звернулася шістнадцятирічна Ярослава, яка хотіла скасувати своє усиновлення, оскільки в родині склалися стосунки, які робили їхнє спільне проживання неможливим та призводили до страждань усіх членів родини. Усиновителі неодноразово зверталися до органів національної поліції з приводу поведінки своєї доньки.

Оскільки самостійно це зробити дівчина не мала права, під час наступного візиту до бюро її супроводжував законний представник – усиновитель. Саме він в інтересах дитини подав звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги, що передбачала складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів дитини у суді під час розгляду цивільної справи про скасування усиновлення.

Призначаючи адвоката дитині, центр з надання безоплатної вторинної правничої допомоги цим самим гарантував, що її інтереси та права будуть захищені, адвокат допоможе їй підготуватися до слухань у суді та допомагатиме висловити свої побажання та думки перед судом. Скасування усиновлення має бути в інтересах і на користь самої дитини.

У результаті розгляду справи суд зробив висновок, що подальше спільне проживання і виконання усиновлювачами своїх батьківських обов’язків неможливе, скасував усиновлення та вніс зміни до актового запису про народження дівчини, виключивши відомості про усиновлювачів як батьків неповнолітньої.

Отож, раніше, щоб скасувати своє усиновлення, дитині доводилося залучати до цього процесу свого законного представника, бо самостійно вона не мала права подати заяву про надання їй вторинної правничої допомоги. А зараз діти, яким виповнилося 14 років, зможуть це зробити самостійно.

Приймаючи рішення про скасування усиновлення, потрібно пам’ятати, що у цьому випадку:

припиняються на майбутнє права та обов’язки, що виникли у зв’язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами;

відновлюються права та обов’язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням;

дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, вона передається під опіку органу опіки та піклування.

дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв’язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім’я, по батькові, які вона мала до усиновлення.

Відповідно до Сімейного кодексу України право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають: батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, усиновлена дитина, яка досягла 14 років.

Як дитині звернутися до системи БПД

Отримати правничу допомогу можна у найближчому бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.

Або скористатися одним з дистанційних сервісів системи:

контактний центр системи БПД: 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні)

зателефонувати з Telegram: https://t.me/+380677213103

написати юристу в Telegram: https://t.me/LegalAidUkraineBot