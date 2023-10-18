Більше ста переселенців шукають роботу на Тернопільщині

Загалом цьогоріч через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 996 внутрішньо переміщених осіб, з них 840 отримали статус безробітного.

264-м переселенцям (кожному четвертому) вдалося знайти прийнятні місця праці здебільшого у переробній промисловості, торгівлі, в освіті, сфері охорони здоров’я та ін. За направленнями служби зайнятості 32 внутрішньо переміщених особи проходили профнавчання; майже 40 – брали участь у суспільно корисних роботах в «Армії відновлення».

Станом на 17.10.2023 25 осіб з числа ВПО отримали ваучери на оплату професійного навчання.

120 роботодавців, які працевлаштували 169 ВПО, отримали більше 2 млн грн. компенсації від державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також у 2023 р. 6 переселенців отримали мікрогранти за програмою єРобота. «Власна справа» на загальну суму 1,5 млн грн. Вони створять більше 16 робочих місць.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості . Можна подати вакансію, скориставшись Електронним помічником Роботодавця: http://surl.li/gmclv , а також через особистий кабінет роботодавця: https://www.dcz.gov.ua/cabinet (можна зайти через чат-бот @DCZWorkNowBbot), вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

До відома ВПО : згідно з постановою КМУ № 249 від 21.03.2023 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи – служба зайнятості видає безоплатний ваучер на навчання на одну із 123 професій.

Додаткова інформація – за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756 чи через Telegram: @DCZ19_Ternopil.