Більше ста переселенців шукають роботу на Тернопільщині
На сьогодні 125 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного шукають роботу, звернувшись за допомогою у місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості, з них 87% – жінки, 54% – з вищою освітою, 39% – у віці 35-44 років. Серед них найбільше безробітних, які мають досвід роботи у сфері торгівлі і послуг та некваліфіковані працівники.
Загалом цьогоріч через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 996 внутрішньо переміщених осіб, з них 840 отримали статус безробітного.
264-м переселенцям (кожному четвертому) вдалося знайти прийнятні місця праці здебільшого у переробній промисловості, торгівлі, в освіті, сфері охорони здоров’я та ін. За направленнями служби зайнятості 32 внутрішньо переміщених особи проходили профнавчання; майже 40 – брали участь у суспільно корисних роботах в «Армії відновлення».
Станом на 17.10.2023 25 осіб з числа ВПО отримали ваучери на оплату професійного навчання.
120 роботодавців, які працевлаштували 169 ВПО, отримали більше 2 млн грн. компенсації від державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Також у 2023 р. 6 переселенців отримали мікрогранти за програмою єРобота. «Власна справа» на загальну суму 1,5 млн грн. Вони створять більше 16 робочих місць.
Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Можна подати вакансію, скориставшись Електронним помічником Роботодавця: http://surl.li/gmclv, а також через особистий кабінет роботодавця: https://www.dcz.gov.ua/cabinet (можна зайти через чат-бот @DCZWorkNowBbot), вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.
До відома ВПО: згідно з постановою КМУ № 249 від 21.03.2023 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи – служба зайнятості видає безоплатний ваучер на навчання на одну із 123 професій.
Додаткова інформація – за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756 чи через Telegram: @DCZ19_Ternopil.
Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу людям, які через війну змушені були покинути власні домівки і знайшли прихисток на Тернопільщині!