У львівській дитячій лікарні св. Миколая від отруєння блідою поганкою 2 листопада померла дитина з Тернопільщини, якій було всього 2 роки і 8 місяців. Львівські лікарні робили все можливе, аби врятувати маленьку пацієнтку. Для неї терміново знайшли донора і пересадили їй печінку, проте це не допомогло. Навіть невелика доза отрути блідої поганки може призвести до незворотних змін в організмі, тим паче дитини.

Інформацію про смерть дитини ZAXID.NE T отримав з власних джерел у лікарні, також цю інформацію підтвердили в поліції Тернопільщини.

«Справу наразі не перекваліфіковуватимуть, адже кримінальне провадження відкрили за статтею про злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі», – зазначив речник поліції Сергій Крета. Водночас лікарі наразі не дають жодних додаткових коментарів.

Дитина, яка померла, потрапила до лікарні у дуже важкому стані 30 жовтня, у неї була глибока печінкова недостатність. Врятувати її могла лише трансплантація, яку провели вночі 1 листопада. Та дитина потрапила до лікарні надто пізно, коли отрута вже призвела до важких змін. За даними поліції Тернопільщини, гриби родина їла ще 27 жовтня, і спершу мати намагалася лікувати отруєння самостійно вдома. Лише коли стан дітей став вкрай важким, вона звернулася до лікарні.

Ще одна дитина з цієї родини перебуває у реанімації львівської лікарні. Її стан важкий, лікарні роблять все можливе, аби її врятувати, але жодних прогнозів не дають. Лікар-трансплантолог київського «Охматдиту» Олег Годік повідомив ZAXID.NET, що у їхній лікарні у важкому стані перебувають ще четверо дітей. Усі вони терміново потребують пересадки печінки, тому зараз іде пошук донорів. Стан ще двох дітей після отруєння задовільний.

Нагадаємо, бліда поганка стала причиною отруєння восьми дітей з Тернопільщини. Вони потрапили до реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні 30 жовтня: семеро дітей з багатодітної родини, ще одна дитина гостювала у цій родині. З Тернопільської обласної дитячої лікарні двох дітей відправили до львівської лікарні св. Миколая, ще п’ятьох – до київського «Охматдиту». 59-річний чоловік, який збирав гриби, також у важкому стані в Чортківській лікарні.

Додамо, що за фактом масового отруєння дітей грибами правоохоронці Тернопільщини відкрили провадження через злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.