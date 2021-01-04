Підлітки з Тернопільщини вкрали коней, щоб за виручені гроші відсвяткувати Новий рік

Двоє неповнолітніх мешканців Дедеркал, 15 та 16 років, пішли в сусіднє село Садки, що в 7 км, і викрали там двох коней. Один із них уже неодноразово мав проблеми із законом, проживає в неблагополучній сім’ї.

Ймовірно, підлітки мали там навідника, бо точно знали, куди іти. Власники коней перебували за кордоном, а за тваринами доглядав їхній односелець. Він і помітив вчасно пропажу та відразу повідомив про крадіжку шумських поліцейських.

Правоохоронці спрацювали оперативно, обдзвонили всіх заготівельників і попередили про можливий продаж двох крадених коней.

Зловмисники попередньо домовилися із підприємцем про збут коней за 5 тисяч гривень за кожного, заховали тварин у закинутому приміщенні, що у Великих Дедеркалах, і чекали купця. Натомість, замість нього, прибули полісмени із Шумська. Два юні крадії не дуже розгубилися і почали «тиснути» на совість – мовляв, рідні лежать в лікарні, лікуються від COVІD-19, і їм конче потрібні гроші.

За фактом вчинення злочину порушено кримінальне провадження, триває розслідування, – повідомляють у прес-службі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поділіться:









