Підприємці команди «Сила Людей» віддали в користування обладнання для постачання кисню вартістю близько 300 тис грн

Через суттєвий ріст рівня захворюваності, у багатьох лікарнях України й Тернопільської області зокрема використовуються великі обсяги медичного кисню. Є реальні загрози у безперебійній роботі апаратів штучної ветиляції легень.

Підприємці, члени команди «Сили Людей» Сергій і Микола Мигаль надали в безоплатну позику для потреб медицини Тернопільщини власне технологічне обладнання для постачання кисню вартістю близько 300 тис.грн.

«Впродовж минулого року ми неодноразово надавали допомогу, пов’язану з медициною. Зараз до нас як підприємців, які через специфіку своєї виробничої діяльності володіють обладнанням для виробництва кисню, звернулись представники влади по допомогу. Хоч з економічної точки зору нам це не вигідно, проте ми не могли відмовити, бо розуміємо усю складність ситуації. Епідемія Covid-19 це спільна проблема і долати її мусимо спільно», – прокоментував Сергій Матлага.