Підприємці, які водночас є ще депутатами місцевих рад, – злочинці, – переконаний Сергій Надал

Підприємці, які водночас є ще депутатами місцевих рад, – злочинці! У цьому впевнений міський голова Тернополя Сергій Надал. Через керівника одного з департаментів НАЗК Олександра Писаренка він намагається довести, що тернопільський депутат Іван Сороколіт – корупціонер.

Іван Сороколіт свого часу очолював одне з комунальних підприємств міста, але за вказівкою Надала був звільнений. Один з аргументів влади, що Сороколіт є власником тотожного приватного підприємства, отже виникає конфлікт інтересів. У суді триває розгляд справи за позовом депутата щодо визнання незаконними таких дій. За підписом Писаренка, міська рада долучає документи на свою користь.

– Схоже на те, що цей великий начальник і «авторитетний антикорупціонер» Олександр Писаренко на замовлення Сергія Надала почав приділяти увагу саме мені. Це уже визнання! Щоб бути об’єктивним зазначу, що в Законі «Про запобігання корупції» є статті (ст. 36 і ст. 3), у яких згадуються депутати місцевих рад і зобов’язання певної категорії осіб передати в управління іншим особам власні частки у бізнесі (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18). Якщо усі депутати-підприємці – порушники, то варто усім понести відповідальність в рамках чинного законодавства, – розмірковує депутат-підприємець.

Нагадаємо, Іван Сороколіт був позбавлений партійного квитка ВО «Свобода» через конфлікт з міським головою. Останньою краплею мера стало те, що Сороколіт не голосував за зміни до Генплану, які узаконювали оборудки тернопільської влади. Тоді Надал вийшов особисто на лідера партії Олега Тягнибока, руками якого Сороколіта вигнали з партії. Потім звільнили з посади директора комунального підприємства, а далі обмежили доступ до сесійної зали міської ради, вимагаючи скласти депутатський мандат.