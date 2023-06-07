Підвали в тернопільських багатоповерхівках важко назвати укриттями

Захисні споруди у Тернополі перевіряє спеціально створена комісія. До її складу увійшли представники національної поліції, служби надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування.

Обстежити кожне укриття після загибелі людей у Києві, доручив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Ми перевіряємо чи відкриті укриття, обстежуємо самі приміщення зсередини. Після цього даємо оцінку чи можуть в тому, чи іншому укритті перебувати люди під час повітряної тривоги. Після цього свої акти передаємо органам місцевого самоврядування для контролю”, – розповідає інспектор сектору превентивної комунікації Тернопільського РУ В’ячеслав Ксьонзов.

За словами інспекторів, найкраще облаштовані укриття в дошкільних навчальних закладах, у школах та вишах.

А от укриття, які знаходяться на територіях багатоповерхівок, потрібно дооблаштовувати. Місцеві мешканці намагаються самі привести до ладу приміщення, які називають укриттями. Проте це складно.

“Наш будинок стоїть ще з 70-х років. Як засипле, то вже ніхто не відкопає. Ліпше хай з 5 поверха катапультують. Я вважаю, що має бути укриття чисте. А у нас тут взагалі. Тре лавки хоч якісь. Он сусід з коліс робив і кидав їх, аби ми мали на чому сидіти. Антисанітарія в підвалах і блохи скачуть”, – розповідає мешканка з вулиці Данила Галицького.

Люди кажуть, що у перші дні війни ховалися. Проте сьогодні стали безпечнішими. На сигнали “тривоги”, як правило, реагують переселенці, які вже на собі відчули, що таке ракетні удари та вибухи.