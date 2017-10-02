На Тернопільщині вже є навіть «підвішені квитки»

Новою ініціативою поділився Кременецький краєзнавчий музей з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм.

Ця ідея виникла в директора Кременецького краєзнавчого музею Андрія Левчука, коли він пригощав друзів кавою та згадував свої подорожі в країнах ЄС, а саме випадки коли в кафе за твою каву заплатив невідомий відвідувач, який був перед тобою. Тобі пропунують не платити, або заплатити за горня кави наступного клієнта.

Гарний шанс випав директору реалізувати цю ідею у себе в музеї, коли до нього звернулась відвідувачка музею з благодійною пропозицією. Тож спонсором цієї незвичної ініціативи стала Тетяна Поліщук із м. Миколаїв (підприємець, депутат Миколаївської обласної ради), власне за її кошти і було придбано в касі кілька десятків різних квитків для бажаючи відвідати музей безкоштовно.

Зі слів Андрія Левчука, директора кременецького музею, він важає, що таке нововведення є доволі вдалою маркетинговою акцією, яка покликана стимулювати відвідувачів та залучати до музейної справи:

– Інколи коли відвідуєш цікавий музей хочеться долучитись до його роботи, і хоть чимись допомогти, люди за звичай не байдужі, а переказати кошти на благодійний рахунок не завжди зручно та практично.

Впродовж тижденя кілька квитків розібрали.