“Піратські пригоди” у Великих Бірках

У Великобірківському БТШ відбулась надзвичайно пригодницька квест-гра «ПІРАТСЬКІ ПРИГОДИ», на яку завітали мешканці табору «Дивосвіт», що працює на базі НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІст.– гімназія ім. С. Балея», та мешканці табору «Діти України» Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Юні мандрівники, одягнувшись в піратські обладунки та отримавши своє піратське ім’я, яке їм приготував Капітан Крюк, пройшли різноманітні випробування і принесли клятву справжнього пірата, підписавшись під нею кров’ю дракона.

Поділившись на команди, шукачі острова скарбів отримали поштою карти своїх маршрутів, де на них чекали перешкоди на ОСТРОВІ З ЛІАНАМИ та ОСТРОВІ КОРАБЛІВ, в БУХТІ ПАВУКІВ та ЛІГВИЩІ МОРСЬКОГО ЧУДОВИСЬКА, потрібно було добратися до ДЗВІННИЦІ, опуститися в ПІДЗЕМЕЛЛЯ ПІРАТІВ, пробратися до БАРЛОГИ «КАПІТАНА КРЮКА», розгадати «ПОСЛАННЯ».

Винагородою для усіх команд піратів стали знайдені скарби.

За результатами пройденого курсу учасникам пригодницької квест-гри присвоєно звання «СПРАВЖНІЙ ПІРАТ» і вручено СПРАВЖНІЙ ДИПЛОМ ПІРАТА.