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На Тернопільщині ДСНС-ники витягнули корову з густого намулу

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Сьогодні рятувальники витягнули корову з густого намулу, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

 17 червня допомоги рятувальників потребувала мешканка Лановецького району, яка звернулась з проханням витягнути її корову з річки Горинь, тварина не могла звільнитись із густого намулу. Черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 11 за лічені хвилини прибув до місця події. За допомогою рятувальних мотузок, тварину витягнули на берег. На щастя вона не постраждала, і вже за декілька хвилин потому, спокійно паслася неподалік.

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