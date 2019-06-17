На Тернопільщині ДСНС-ники витягнули корову з густого намулу

Сьогодні рятувальники витягнули корову з густого намулу, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

17 червня допомоги рятувальників потребувала мешканка Лановецького району, яка звернулась з проханням витягнути її корову з річки Горинь, тварина не могла звільнитись із густого намулу. Черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 11 за лічені хвилини прибув до місця події. За допомогою рятувальних мотузок, тварину витягнули на берег. На щастя вона не постраждала, і вже за декілька хвилин потому, спокійно паслася неподалік.