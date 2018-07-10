Студентка ТДМУ перебувала на річному навчанні в Університеті ім. Аристотеля в Греції: як там?

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського та Університет імені Аристотеля (Салоніки, Греція) упродовж декількох років співпрацюють у рамках проекту міжнародної академічної мобільності – Erasmus+. Завдяки цій програмі у 2017-2018 навчальному році студентка п’ятого курсу медичного факультету ТДМУ Юлія Яриш отримала можливість навчатися в Університеті імені Аристотеля.

Для того, щоб бути учасником програми, потрібно написати мотиваційний лист та надати сертифікат про володіння іноземною мовою на рівні В2. Якщо конкурсну комісію зацікавила ваша кандидатура, то вам надсилають листа з посиланням на сайт Університету Аристотеля, де потрібно заповнити анкету, вказати дані про попередню освіту, висловити свої пропозиції та наміри щодо програми мобільності… За словами нашої студентки, через два місяці після проходження усіх процедур вона отримала підтвердження.

Університет Аристотеля розташований у центрі Салонік і займає три великі квартали (площа біля 33 га). У ньому навчається майже 75000 студентів на 11 факультетах (теології, філософії, природничих наук, економіки, юридичного, медичного, інженерного, образотворчих мистецтв, педагогічного, сільськогосподарського і спортивних наук). Зі свого боку, кожний факультет має у своєму складі декілька шкіл з різними напрямками навчання, загальною кількістю – 40. Наприклад, медичний факультет складається з таких шкіл: медицини, ветеринарної медицини, фармації та стоматології. На території університету розташована власна Університетська лікарня.

«Упродовж першого тижня я займалася підписанням контрактів на навчання, відкриттям банківського рахунку та отриманням студентської карти університету. Згодом була призначена зустріч з координатором від школи медицини, проф. I.Tsinopoulos. За його підтримки мене направили до найновішого та найкращого госпіталю міста Салоніки – Papageorgiou.

Цей госпіталь збудований за межами міста, має новітнє технічне обладнання, розрахований на 800 ліжок, різнопрофільні відділення, маючи тим самим можливість надавати повний спектр медичних послуг без залучення сторонніх організацій. Упродовж року в цьому медичному закладі покращують здоров’я стаціонарах понад 72000 пацієнтів і ще 850000 обслуговується амбулаторно.

Я мала змогу відвідувати поліклінічне відділення, працювати з пацієнтами у стаціонарі, брати участь у 24-годинних ургентних чергуваннях , відвідувати операційний блок, де вже через декілька тижнів мені дозволили асистувати на операціях. Спілкування відбувалося англійською мовою. Також у нас була можливість безкоштовно пройти курси грецької мови, і хотілось б зазначити, що для медиків – грецька мова не здається чимось складним, адже багато грецьких слів ми використовуємо у професійній діяльності.

Система охорони здоров’я у Греції побудована на принципах страхової медицини, що дає лікарні можливість, надаючи медичні послуги, отримувати кошти для закупівлі найсучаснішого обладнання та витратних матеріалів. Це і є найбільш помітною різницею з українською системою.

Навчання студентів 5-6 курсів відбуваються циклами по 2,5 місяці. Робочий час студента триває з 8:30 до 14:00. За цей час студентів максимально залучають до лікувальної роботи: беруть участь у ранкових оглядах пацієнтів, потім, поділившись на невеликі групи, працюють у приймальному відділенні, поліклініці, відвідують оперблок. Кожного дня хто-небудь зі студентів по черзі готує презентацію на тему заняття і, після доповіді, група має дискусію на цю тему з викладачем. За час циклу кожен студент має провести курацію двох хворих (від надходження до виписки). Поточного оцінювання занять не проводять, оцінку студент отримує в кінці циклу, склавши іспит, на який він готує усну доповідь, відповідає на теоретичні питання, вирішує тестові задачі та презентує свою роботу з хворими, над якими він проводив курацію», – розповіла студентка.

Вона додала, що греки – дуже гостинні люди, багато свого вільного часу вони проводять у розвагах, що також накладає відбиток на студентське життя. Одночасно за різними програмами Erasmus в Університеті Аристотеля навчаються понад 400 студентів та аспірантів з усіх країн Європи та пострадянського простору.

«Хочеться відзначити дуже хорошу організацію студентського життя завдяки місцевій студентській спілці Erasmus. Кожного тижня обов’язково проводяться зустрічі, які мають за мету згуртувати молодих представників різних культур: танцювальні, конкурсні програми, запрошують відвідати місцеві грецькі таверни, організовують тури з відвідуванням місць археологічної спадщини. Ці заходи дали мені можливість здобути численні знайомства та поспілкуватися з представниками кожної європейської країни.

Загалом бути студентом у Греції – дуже приємно, весело та дешево: після отримання студентської картки ви маєте знижку 50% на проїзд у транспорті (і на міжміські маршрути також), безкоштовний вхід до будь-яких музеїв та історичних пам’яток.

Також в Університеті Аристотеля є студентська їдальня, в якій для студентів видають безкоштовне триразове харчування, а у самому місті – безліч недорогих місцевих пекарень, в яких можна купити національну випічку.

У вільний час ми відвідували різні визначні місця Греції, такі як Метеори, Олімп, Халкідіки, Едесу, Крит і, звичайно, колиску демократії – місто Афіни та його славнозвісний Акрополь. Незабутньою була екскурсія в Стамбул.

Участь у подібних міжнародних програмах є для студентів прекрасною можливістю здобути новий досвід як у професійному плані, так і в контексті здобуття нових знайомств, спілкування та покращення володіння іноземними мовами.

Хочу подякувати за надану можливість адміністрації та міжнародному відділу ТДМУ», – підсумувала Юлія Яриш.

Фото і текст із сайту ТДМУ ім. І. Горбачевського.