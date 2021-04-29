Платні камери в Чортківському СІЗО: як живуть звичайні та VIP-в’язні

Телевізор, окремий душ та міні кухня. Умови, здавалося б, найпростішої квартири. Але помешкання це – за п’ятьма замками. Саме так виглядає «VIP» камера у Чортківському слідчому ізоляторі. Тут одночасно можуть перебувати троє арештантів, пише Тернопіль 1.

Щоб потрапити у камеру з підвищеним комфортом, ув’язнений має написати відповідну заяву. Вартує таке задоволення 2672 гривні за один місяць.

Як розповів начальник Чортківської установи Ігор Драбик, у платну камеру ув’язнені можуть замовляти доставку їжі. Також є можливість користуватися планшетним ком’ютером, але без сім-картки. В той час всім іншим ув’язненим користуватися можна телевізором, але потрібно мати свій.

Слід зазначити, платні камери – це експериментальний проєкт міністерства Юстиції України, який запровадили у 2020-му.

Завдяки таким камерам мала б зменшитись корупція та покращитись умови тримання під вартою інших ув’язнених.

У Чорткові, за менш ніж рік функціонування «VIP» помешкання, за виручені від нього кошти роблять ремонти у звичайних в’язничних камерах.

За час користування платною камерою на спеціальний фонд Чортківського СІЗО надійшло 58 тисяч 962 гривні.

Облаштовувати більше приміщень з підвищеним комфортом поки не планують, адже послуга не дуже користується популярністю серед ув’язнених.