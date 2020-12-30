13:33 | 30.12.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Проєкт з Чорткова виграв 11 млн 440 тис грн.

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Про велику перемогу у складному 2020 році повідомляє міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Місто  виграло 11 млн 440 тис грн.
📍Проєкт будівництва «Креативного ХАБу «Територія успіху» у Чорткові відібрала комісія при Міністерстві розвитку громад та територій.
– Мрії збуваються, – каже мер.
Відібрано 56 проєктів з 739 поданих зі всієї України, які отримають фінансування у 2021 році.
Гроші секторальної підтримки Європейського Союзу!

Загальна вартість проекту – 23 млн 430 тис. грн, з них 11 млн 440 тис. з державного бюджету.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *