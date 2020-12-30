Проєкт з Чорткова виграв 11 млн 440 тис грн.

Про велику перемогу у складному 2020 році повідомляє міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Місто виграло 11 млн 440 тис грн.

Проєкт будівництва «Креативного ХАБу «Територія успіху» у Чорткові відібрала комісія при Міністерстві розвитку громад та територій.

– Мрії збуваються, – каже мер.

Відібрано 56 проєктів з 739 поданих зі всієї України, які отримають фінансування у 2021 році.

Гроші секторальної підтримки Європейського Союзу!

Загальна вартість проекту – 23 млн 430 тис. грн, з них 11 млн 440 тис. з державного бюджету.