У Тернопільській лізі гратиме рекордна кількість команд – 67!

Затверджено остаточний склад учасників Тернопільської футзальної ліги сезону-2020/21. У ній братиме участь рекордна кількість команд – 67. У минулому сезоні змагалося 64 команди. Традиційно команди-учасниці поділено на чотири ліги. У вищій та першій лігах змагатиметься по 18 команд, у другій – 16 і в третій –15. Змагання проходитимуть в одне коло.

Зі складом учасників Тернопільської футзальної ліги докладно можна ознайомитись на сайті «Асоціації Футболу Тернопільщини».