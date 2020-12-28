“Почаївська та Києво-Печерська лаври перебувають під контролем країни-агресора”, – Епіфаній

На жаль, святині українського народу, такі як Почаївська та Києво-Печерська лаври, перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр у країні-агресорі.

Про це пише Митрополит Епіфаній у Фейсбуці.

“Разом із тим, триває боротьба ще на одному фронті – духовному. Цього місяця ми відзначали другий рік буття нашої єдиної помісної Православної Церкви України, яка постала завдяки єдності і вірі нашого народу та всупереч багатьом перешкодам. Втім, і сьогодні відчуваємо постійну протидію не тільки з боку Російської Православної Церкви в Україні, і загалом Російської Церкви, але і з боку Кремля, зокрема на міжнародному рівні, де спрямовуються зусилля для того, щоби нашу Церкву не визнавали інші Помісні Православні Церкви. Країна-агресор прагне перешкодити церковному об’єднанню всередині України, а також не припиняє гоніння на нашу Церкву в окупованих Криму і окремих районах Донбасу. Однак на цих територіях, всупереч складним обставинам, наші священнослужителі продовжують звершувати своє служіння і дбати про вірних. Адже наша Церква – усюди, де є люди, які потребують нашої допомоги і підтримки.

На жаль, святині українського народу, такі як Почаївська та Києво-Печерська лаври, перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр у країні-агресорі. Проте від держави залежить: передати їх Православній Церкві України, чи не передати. Ми не хочемо ворожнечі та протистоянь, лише справедливості та миру, але раніше чи пізніше у мирний спосіб це питання має вирішитися. І ми як Церква робимо необхідні кроки для того, щоби це не відійшло в забуття”.