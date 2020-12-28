Капрал Роман Подсаднюк дивом встиг врятувати відчайдуха, який хотів завершити життя самогубством

Судовий охоронець територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області капрал Служби – Роман ПОДСАДНЮК – дивом встиг затримати відчайдуха, який хотів завершити життя самогубством.

27 грудня 2020 року Роман, проїжджаючи залізничним мостом, що з’єднує вулицю Руську та проспект Степана Бандери у м.Тернопіль, помітив невідомого чоловіка, який намагався «покінчити життя самогубством» – стрибнути з мосту. Роман не втратив пильність і не залишився осторонь чужої біди. Раптово зупинив автомобіль та утримав чоловіка від падіння. Згодом на допомогу Роману приєдналися небайдужі перехожі, оскільки відчайдух чинив опір та намагався завершити розпочате.

На місце події було викликано швидку допомогу та патрульну поліцію області.





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