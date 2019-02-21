Подільська кухня: як спекти пляцок за рецептом тістечок «Амонячки»

Сьогодні хочу вам запропонувати, подільські господиньки, «реанімувати» призабутий давній рецепт печива, що тане в роті. Пригадуєте, колись пекли тістечка під назвою «Амонячки»?

Чому така назва? Тому що, як уже здогадалися, такий розпушувач використовували для цього тіста наші бабусі.

Я ж, беручи за основу давній рецепт та сучасний крем-курд, печу пляцок – пухкі, невагомі паляниці, просякнуті смачним солодко-кислуватим кремом із яскраво вираженим лимонним смаком. Зацікавила? Тоді записуйте.

Продукти:

0,5 скл. молока,

2 ч. л. амонію,

550 г масла,

5 яєць,

4 скл. муки,

3,25 скл. цукру,

4 ст. л. крохмалю,

3 лимони.

Молоко закип’ятити, всипати амоній, окремо 150 г масла розтопити й відкласти усе, щоб вистигло. З`єднати рідкі інгредієнти, додати два яйця, 1 скл. цукру, 2 скл. муки, розмішати і відкласти в холодильник як мінімум на 6 год. Опісля додати решту муки, поділити на вісім частин й випікати. Печуться паляниці швидко, тому відволікатися під час цього процесу не варто.

Для крему:

Заварюємо сироп із 2,25 скл. води та такої ж кількості цукру. У нього вливаємо, ретельно вимішуючи, лимонний сік та цедру, крохмаль та яйця. Після того, як заварена маса вистигне, додаємо її у збите міксером масло. Перекладаємо сім паляниць, а восьму подрібнюємо й оздоблюємо крихтами верх і боки пляцка. Готовий пляцок ще можна залити шоколадною помадкою, от як у мене на фото.

Смачного!

Джерело: Чортків City

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