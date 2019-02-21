Подільська кухня: як спекти пляцок за рецептом тістечок «Амонячки»
Сьогодні хочу вам запропонувати, подільські господиньки, «реанімувати» призабутий давній рецепт печива, що тане в роті. Пригадуєте, колись пекли тістечка під назвою «Амонячки»?
Чому така назва? Тому що, як уже здогадалися, такий розпушувач використовували для цього тіста наші бабусі.
Я ж, беручи за основу давній рецепт та сучасний крем-курд, печу пляцок – пухкі, невагомі паляниці, просякнуті смачним солодко-кислуватим кремом із яскраво вираженим лимонним смаком. Зацікавила? Тоді записуйте.
Продукти:
- 0,5 скл. молока,
- 2 ч. л. амонію,
- 550 г масла,
- 5 яєць,
- 4 скл. муки,
- 3,25 скл. цукру,
- 4 ст. л. крохмалю,
- 3 лимони.
- Молоко закип’ятити, всипати амоній, окремо 150 г масла розтопити й відкласти усе, щоб вистигло.
- З`єднати рідкі інгредієнти, додати два яйця, 1 скл. цукру, 2 скл. муки, розмішати і відкласти в холодильник як мінімум на 6 год.
- Опісля додати решту муки, поділити на вісім частин й випікати. Печуться паляниці швидко, тому відволікатися під час цього процесу не варто.
Для крему:
Заварюємо сироп із 2,25 скл. води та такої ж кількості цукру. У нього вливаємо, ретельно вимішуючи, лимонний сік та цедру, крохмаль та яйця. Після того, як заварена маса вистигне, додаємо її у збите міксером масло. Перекладаємо сім паляниць, а восьму подрібнюємо й оздоблюємо крихтами верх і боки пляцка. Готовий пляцок ще можна залити шоколадною помадкою, от як у мене на фото.
Смачного!
Джерело: Чортків City