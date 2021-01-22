Подорожуй Тернопіллям разом з мобільним додатком «Local 4U»

Подорожі Україною і зокрема Тернопільщиною останніми роками стають все популярнішими, а для того щоб мандрівнику зручніше було знайти цікаві туристичні об’єкти та спланувати подорож був створений новий мобільний додаток «Local 4U».

В четвер 21 січня директор АРР «Закарпаття» Михайло Данканич та начальник управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Маріанна Готра завітали на Тернопільщину щоб налагодити співпрацю між областями та представити мобільний додаток «Local 4U».



Туристичний додаток «Local 4U» – цікавий соціальний проект, який прийшов до нас із Закарпаття, він створений під егідою Агенції регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпатської обласної ради (АРР «Закарпаття») та за ініціативи директора АРР «Закарпаття» Данканича Михайла Васильовича. Партнерами проекту виступили Управління туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації та Управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації. Додаток запрацював в червні 2020 року і вже зумів знайти своїх поціновувачів, із 7 областей України які подавали свої заявки на розміщення інформації є поки що дві, на разі в ньому можна знайти туристичні локації Закарпаття і Тернопільщини. А в планах створити всеукраїнську базу даних в додатку «Local 4U» всіх найцікавіших об’єктів для мандрівок по областях.



Завдяки плідній роботі Управління туризму ТОДА Тернопільщина стала однією з перших областей України, туристичні об’єкти якої розмістили в новому мобільному додатку «Local 4U» . На разі вже 80 природних та архітектурних пам’яток Тернопілля можна знайти в «електронному помічнику» та прокласти до них маршрути. Додаток «Local 4U», як для користувачів, так і для тих хто хоче розмістити у ньому інформацію про свою туристичну локацію є повністю безкоштовний, єдиною умовою для представників бізнесу є відповідність високим критеріям та якості надання послуг об’єкта. Розробників цікавлять в першу чергу унікальні та автентичні локації краю : смачна місцева кухня, зі стравами які притаманні даному регіону, садиби і туристично-відпочинкові комплекси, локальні виробники та все те що може зацікавити мандрівника. Для туристів які планують свій відпочинок додаток стане у нагоді при пошуку комфортних і мальовничих місць для відпочинку, архітектурних і природних пам’яток та яскравих фотозон, він допоможе прокласти маршрут на карті, та не пропустити цікавий об’єкт, а також придбати місцеві смаколики і сувеніри ручної роботи, спланувати якісний відпочинок. Згодом в додатку також з’являться всі місцеві фестивалі, розміщені за датами їх проведення.

Інколи незвичні умови, такі як карантин призводять до створення унікальних та корисних проектів, які стають поштовхом для розвитку внутрішнього туризму. «Local 4U» – мобільний додаток, який популяризує місцеві локації і пам’ятки та спонукає українців подорожувати вдома. А туристичний бізнес має можливість рекламувати себе розмістивши інформацію в додатку, просто звернувшись до розробників та подавши необхідні дані.

Подорожуйте якісно і цікаво Тернопіллям.

Марина Дашкевич