Подружжя з Тернополя організувало злочинний «бізнес»

На Тернопільщині поліцейські викрили групу шахраїв, які ошукували громадян під виглядом працевлаштування за кодоном.

До складу групи входило п’ятеро осіб, зокрема двоє організаторів та троє виконавців. Зловмисники обдурили 192 особи і привласнили півтора мільйона гривень.

Злочинний «бізнес» організувало подружжя з Тернополя. До складу групи входило ще троє спільників. Організатори створили кілька юридичних компаній для надання посередницьких послуг із працевлаштування за кордоном. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що ліцензії на такий вид діяльності фірми не мали.

Шахраї ошукали 192 громадянина, які мали намір працевлаштуватися за кордоном. Сума збитків, завдана потерпілим, становить півтора мільйона гривень.

Викрили злочинну діяльність зловмисників співробітники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції та працівниками поліції Тернопільщини. Заходи відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, які підтверджують їхню злочинну діяльність.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років з конфіскацією майна.

На теперішній час вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.