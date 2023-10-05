На Тернопільщині поліцейський вносив неправдиві дані в базу Нацполіції, щоб пʼяні водії уникали покарання

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційну скаргу захисника засудженого Віталія Г. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 14 листопада 2022 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 23 лютого 2023 року.

Як встановлено судом першої інстанції, Віталій Г., перебуваючи на посаді начальника сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділень поліції ГУНП у Тернопільській області, впродовж 2018-2019 років умисно неодноразово вносив до Інформаційної підсистеми Національної поліції “Адміністративна практика” відомості про закриття судом справ про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків на момент розгляду. Насправді судові рішення у адміністративних справах за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились і сім осіб, стосовно яких було складено адміністративні протоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, уникнули покарання.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 14 листопада 2022 року Віталія Г. визнано винним за ч.ч. 1 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї ), 3 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена повторно особою, яка має право доступу до неї ) ст. 362 КК України. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченому було остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах терміном 3 роки.

Санкція ч. 1 ст. 362 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-ох років;

– ч. 3 ст. 362 КК України – позбавлення волі на строк від 3-ох до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 23 лютого 2023 року частково задоволено апеляційні скарги Віталія Г. та його захисника, вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання змінено. До Віталія Г. було застосовано ст. 75 КК Україні та звільнено від відбування покарання з випробуванням із іспитовим строком на 2 роки і покладанням обов’язків, передбачених ст. 76 КК України.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник засудженого подав касаційну скаргу, в якій просив вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду скасувати і закрити кримінальне провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

За результатом касаційного розгляду Верховний Суд вирок Тернопільського міськрайонного суду від 14 листопада 2922 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 23 лютого 2023 року залишив без змін, а касаційну скаргу захисника засудженого Віталія Г. – без задоволення.