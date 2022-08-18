НаТернопільщині майже 650 шкіл можуть не розпочати очне навчання

13 відсотків навчальних закладів області можуть не розпочати очне навчання в новому освітньому сезоні. Про це на брифінгу повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, мова передовсім про ті заклади освіти, які не відповідають критеріям роботи в умовах воєнного стану.

“Це є 13 відсотків усіх закладів, тому що в них немає можливості на сьогоднішній день мати укриття. А законодавством дозволено, якщо за 100 метрів є укриття, тоді можна його використати, там оформляються всі необхідні документи на його тимчасове користування. На жаль, є такі об’єкти, де не буде проводитися цей навчальний процес. Проте з головами громад проводиться робота, використовуються шкільні автобуси, хто хотів навчатися в тому чи іншому закладі, може спокійно навчатися там, де є ці об’єкти. Це невелика кількість, це лише 13 відсотків. Як правило, це лише в малих громадах, де були початкові школи”, – сказав Володимир Труш.

За словами начальниці обласного управління освіти і науки Тернопільської ОВА Ольги Хоми, таких навчальних закладів на Тернопільщині 648.

Суспільне