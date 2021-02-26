Поліція розшукує мешканця Тернопільщини Василя Гарматія
Поліція просить допомоги встановити місцезнаходження жителя села Прошова Тернопільського району
Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують жителя села Прошова Гарматія Василя Володимировича, 1974 року народження.
Чоловік проходив службу за контрактом у військовій частині в Тернополі. Востаннє виходив на зв’язок з рідними 11 лютого.
Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, на вигляд 45 років.
Поліцейські звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, повідомити за телефонами у Тернополі 27-11-70, 27-10-22 або на лінію 102.