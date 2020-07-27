Помер Андрій Синільник, який понад 30 років викладав у ТНПУ ім. В. Гнатюка

Про це сьогодні повідомлено адміністрацією ТНПУ.

Із сумом повідомляємо, що на 93-му році життя помер Андрій Дмитрович Синільник — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, вчений-агроном, який стоїть біля витоків становлення інтенсивних технологій вирощування гороху посівного, цукрових буряків, редьки олійної та ролі сірки у формуванні урожаю рослин в умовах достатнього зволоження. За 69-річну трудову діяльність, 32 роки Андрій Дмитрович присвятив викладацькій роботі у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка