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Новини Тернополя 

Помер Андрій Синільник, який понад 30 років викладав у ТНПУ ім. В. Гнатюка

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про це сьогодні повідомлено адміністрацією ТНПУ. 

  • Із сумом повідомляємо, що на 93-му році життя помер Андрій Дмитрович Синільник — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, вчений-агроном, який стоїть біля витоків становлення інтенсивних технологій вирощування гороху посівного, цукрових буряків, редьки олійної та ролі сірки у формуванні урожаю рослин в умовах достатнього зволоження. За 69-річну трудову діяльність, 32 роки Андрій Дмитрович присвятив викладацькій роботі у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

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