Заборонний знак, який був на вул. Руський (біля «Бурячка») знято

🔷Транспорт може проходити по центральній частині Тернополя.

☝️У зворотному напрямку (біля «Універмагу») висить заборонний знак, який дає право проїзду тільки громадському транспорту та службам таксі.

🕙З 22:00 до 6:00 ранку вул. Руська відкрита повністю. 🔷Від бульвару Тараса Шевченка до перехрестя вул. Гоголя – вул. Б. Хмельницького на даній ділянці нанесено експериментальну розмітку жовтого кольору. За повідомленням Тернопільської міської ради.