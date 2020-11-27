Лікарня в Чорткові вперше за сім років отримає нову «швидку»

Чортківська центральна комунальна районна лікарня у Тернопільській області придбає автомобіль швидкої медичної допомоги за 2 млн грн у ТОВ «Соллі Плюс». Це буде перша машина для лікарні з 2013 року.

Медики отримають спеціалізований автомобіль CS АШМД-04 типу C на базі Renault Master. Він обладнаний ношами, портативним вентилятором легень, кисневими балонами, медичним відсмоктувачем, шприцевим насосом, електрокардіографом. До комплекту також входить монітор пацієнта, дефібрилятор-монітор, глюкометр для вимірювання рівня глюкози в крові та пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню.

Лікарня отримає спецтранспорт до 18 грудня цього року.

За даними YouControl, Чортківська центральна комунальна районна лікарня має п’ять автомобілів медичної допомоги. Це – мікроавтобус АС та автомобіль УАЗ 2008 року випуску, УАЗ та ВАЗ 2009 року та один ГАЗ 2013 року.

Медики не задоволені цим транспортом, − розповів редакції «Наші гроші. Львів» головний лікар Роман Чортківський. Раніше заклад користувався автомобілями Чортківської станції екстреної медичної допомоги, однак приблизно п’ять років тому припинили угоду з цією установою.

«Вони (станція швидкої допомоги – ред.) постійно оновлюють транспорт, а нам з того часу не дали жодної машини. Ми залишилися зі старими «розвалюхами», УАЗами, перевезти хворого з району немає чим», − зазначив Чортківський.

За даними Prozorro, це вперше у Тернопільській області районна лікарня купує спецавтомобіль за спрощеною «ковідною» процедурою. До цього часу лише Тернопільський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф замовив дві партії таких машин. Він придбає п’ять автомобілів типу С та п’ять машин типу В у ТОВ «Автоспецпром» за 23 млн грн. Різниця між цими моделями полягає в тому, що тип С додатково має вентилятор легень та капнограф – прилад для визначення вуглекислого газу.

Про постачальника

Компанія «Соллі Плюс» зареєстрована 2007 року в Харківській області. Її власниками є харків’яни Олег Пучков та Костянтин Токарєв.

Протягом 2019-2020 років фірма отримала державних замовлень на 177 млн грн, враховуючи поточну угоду. Серед найбільших договорів компанії – службові автомобілі за 11,4 млн грн для медичних закладів Донецької області та легкові автомобілі за 8,4 млн грн для АТ «Харківобленерго».