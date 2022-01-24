Микола Люшняк зустрівся з військовослужбовцями підрозділу 44-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ

До військовослужбовців першого окремого дивізіону 44-ої окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола, що дислокується у Чорткові, завітав народний депутат, голова обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк.

У рамках зустрічі парламентарій оглянув умови, в яких проживає особовий склад, а також обговорив основні напрямки подальшої співпраці з командиром Станіславом Храптовичем.

– Хоч Микола Володимирович учора побував в нас вперше, та підтримку з йогу боку ми відчуваємо вже давно – і регулярна матеріальна допомога, і організація масштабного концерту до 30-річчя Збройних Сил України. Приємно, що народний депутат знаходить час, аби поспілкуватися з військовослужбовцями. Ми дуже поважаємо цю людину. У рамках зустрічі обговорили подальшу співпрацю стосовно відновлення військової автомобільної техніки, адже є проблема у відсутності необхідних запчастин. Микола Володимирович запевнив, що готовий допомагати нашому підрозділу у проблемних питаннях,– розповів командир дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади підполковник Станіслав Храптович.

Під час зустрічі народному депутату вручили пам’ятні подарунки, серед них – дерев’яний виріб, виготовлений колишнім військовослужбовцем підрозділу.

Микола Люшняк каже, військовослужбовці – опора нашої держави, саме тому важливо, аби вони відчували як матеріальну, так і моральну підтримку.

– Радий, що мав нагоду познайомитися із першим окремим дивізіоном 44-ої окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Вони – відважні, сильні та патріотичні. Після відвідин підрозділу я вкотре переконався, що Україна має надійну опору – людей, які в будь-яку хвилину готові дати відсіч агресору. Я пишаюся нашими військовослужбовцями. Разом із командиром ми домовилися про подальшу співпрацю. Намагатимуся допомагати дивізіону, щоб внести свою лепту в захист Батьківщини,– наголосив Микола Люшняк.