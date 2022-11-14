У Тернополі переселенцям виплачуватимуть гроші

Грошова допомога для ВПО в Тернопільскій міській громаді.

Американський благодійний фонд Cash For Refugees (CFR) на базі ГО “Центр Науки Тернополя” прийматиме заявки для надання одноразової грошової допомоги родинам внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з метою задовольнити їх нагальні потреби.

Прагнучи допомогти тим, хто найбільше цього потребує, під критерії CFR підпадають наступні родини:

1. Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р. з наступних областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська (крім м.Київ), Луганська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та АР Крим.

2. Родинам, які відповідають одному або декільком критеріям:

– родина, в складі якої є особа літнього віку (65 років і старше);

– родина, в складі якої є одна або більше дітей віком до 18 років;

– родина, в складі якої є одна або більше осіб з особливими потребами (інвалідність 1-ої групи).

3. Особи, які не були зареєстровані та не отримували грошову допомогу від CFR раніше.

👉 Процес оформлення одноразової допомоги

З метою визначення відповідності критеріям програми, ВПО проходитимуть співбесіду з волонтером CFR. Для оформлення заявки, потрібна особиста присутність ВПО, яка підпадає під критерії нашого фонду.

З собою потрібно мати оригінали наступних документів:

⭕️ паспорт;

⭕️ довідка ВПО;

⭕️ банківська картка;

⭕️ свідоцтво про народження дитини (за необхідністю);

⭕️ документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

⭕️ посвідчення/медична довідка в разі інвалідності 1-ої групи (за необхідністю).

Увага! Фонду не потрібен ваш CVV-код (тризначний код на картці).

👉 Сума грошової допомоги

Сума допомоги на родину еквівалентна $150. Вона може бути збільшена в разі наявності в члена родини інвалідності 1-ої групи (+$30) і/або багатодітним сім’ям (+$30 на кожну неповнолітню дитину починаючи з 3-ої).

👉 Спосіб виплати

Вся сума буде перерахована родині впродовж 1-го місяця з моменту реєстрації шляхом переказу на банківську картку через партнера фонду.

👉 Формування черги

CFR залишає за собою право визначення порядку черги. Завчасне зайняття черги не надає права пріоритетного оформлення заявки на допомогу у волонтерів CFR. Для запису потрібно заповнити коротку форму та очікувати повідомлення до 17.11.22 запрошення з датою, часом та адресом куди потрібно підійти особисто з документами.

👉 Посилання на реєстрацію

https://forms.gle/SnAQTkuKRExcGNzF8