На Тернопільщині жінка виплатила всі борги, але арешт з нерухомого майна не зняли

Нерідко виникають випадки, коли при здійсненні операцій, пов’язаних з майном (приватизація, продаж рухомого чи нерухомого майна, дарування або ж прийняття спадщини) люди дізнаються про те, що на їхнє майно було накладено арешт.

Згідно з рішенням суду, накласти арешт на майно можуть з багатьох причин. Однак, бувають випадки, коли боржник усе виплатив, що завинив, але арешт так і не знято. Законодавством ж визначені вичерпні підстави зняття арешту з майна. Так, підставою для зняття арешту з майна боржника є сплата на рахунок органу державної виконавчої служби суми коштів, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, тобто, погашення усіх боргів. У всіх інших випадках арешт може бути знятий лише за рішенням суду.

З такою проблемою до Кременецького місцевого центру з надання БВПД звернулася пані Ольга. У 2010 році ухвалою суду по справі, де жінка виступала відповідачкою та яка стосувалася відшкодування грошових затрат на добудову до житлового будинку та проведення ремонту, в порядку забезпечення позову було накладено арешт на будинок. На час звернення до місцевого центру усі зобов’язання відповідно до рішення суду пані Ольга виконала. Виконавче провадження було закрите, проте арешт з майна не зняли. І коли жінка вирішила продати будинок, виявилося, що вона не може цього зробити.

Порадившись з фахівчинею Іриною Бурченюк, яку призначив Кременецький місцевий центр з надання БВПД, було вирішено підготувати позов про зняття арешту з нерухомого майна. Рішенням суду позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Ознайомитись можна тут.

В даному випадку дія арешту на нерухоме майно порушувала право позивача на розпорядження майном, оскільки відповідно до відомостей наданих відділом виконавчої служби виконавчі документи щодо стягнення боргу у відділі на виконанні були відсутні. Отже, жодної правової підстави для продовження дії арешту не було”, – коментує Ірина Бурченюк.

Довідково: Відповідно до статті 56 Закону України «Про виконавче провадження», арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Частиною 3 статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» визначено підстави, за якими зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини здійснюється у відкритому виконавчому провадженні.

Відповідно до частини 5 статті 59 Закону України «Про виконавче провадження», у всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.