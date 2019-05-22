Понад 30 тис. га земель отримали ОТГ Тернопільщини в результаті децентралізації

Майже 1,5 млн га земель отримали об’єднані територіальні громади в результаті реформи децентралізації в країні.

Найбільше земель перейшли до ОТГ Дніпропетровщини (188,6 тис. га), Чернігівщини (161,8 тис. га) та Запоріжжя (105,6 тис. га).

Найменше – до ОТГ Закарпаття (1,7 тис. га), Чернівецької області (7,3 тис. га) та Київщини (8,1 тис. га).

40 об’єднаних громад Тернопільщини отримали ресурс (36,4 тис. га) для власного розвитку, за умови ефективного розпорядження цими землями.

Поділіться:











загрузка...