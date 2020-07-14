Понад 34,5% хворих на COVID-19 в області – у віці від 30 до 49 років

На Тернопільщині з початку епідемії підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 2260. У тому числі, у 194 дітей та 362 медпрацівників.

За даними щодо вікових груп, які захворіли на COVID-19:

• 194 осіб віком 0-17 років (8,6%);

• 275 оcіб віком 18-29 років (12,2%);

• 780 особа віком 30-49 років (34,5%);

• 715 осіб віком 50-65 років (31,6%);

• 296 осіб віком 65 і більше років (13,1%). 🔸 Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації