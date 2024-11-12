Тернопіль оновить громадський транспорт без витрат з бюджету

Тернопільська міська рада оголосила про масштабний проєкт із модернізації громадського транспорту, в рамках якого планується закупівля 39 нових енергоефективних тролейбусів та оновлення інфраструктури. Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок інвестиційного гранту та довгострокового кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зокрема, 4 000 000 євро на реалізацію цього проєкту – це інвестиційний грант, повідомляє міська рада.

Існуючий тролейбусний парк у Тернополі потребує оновлення, а придбати новий транспорт за кошти міського бюджету – практично нереально. Однак, завдяки залученню інвестиційного фінансування, місто зможе придбати нові тролейбуси без витрат з бюджету. Погашення витрат буде забезпечене за рахунок грантової підтримки та господарської діяльності КП «Тернопільелектротранс».

Нові низькопідлогові тролейбуси матимуть автономний хід до 2 км, що дасть змогу об’їжджати затори та уникати простоїв у разі аварійних відключень електроенергії. Це оновлення забезпечить значне підвищення рівня комфорту для пасажирів та доступність транспорту для людей з інвалідністю і батьків із дитячими візками. Також сучасні економічні двигуни і система рекуперації енергії в нових тролейбусах сприятимуть зниженню енергоспоживання, що позитивно вплине на екологічну ситуацію в місті, зокрема шляхом зменшення викидів оксидів вуглецю та азоту.

Окрім цього, новий транспорт дозволить знизити навантаження на дороги, зменшити кількість аварійних ситуацій і зробить міський трафік більш зручним та швидким.

Проєкт також передбачає модернізацію тягової підстанції №2 та тролейбусного депо, що підвищить надійність роботи міської транспортної системи та зменшить витрати на обслуговування.

Запуск цього проєкту зробить громадський транспорт Тернополя сучасним, екологічним та доступним для всіх мешканців, сприяючи покращенню якості перевезень і підвищенню комфорту пересування містом. Це стане важливим кроком до більш безпечного та ефективного транспорту в місті.