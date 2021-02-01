Понад 50 тисяч вареників військовим за день наліпили мешканці сіл Байковецької громади

Понад 50 тисяч вареників, виготовлених 30 січня мешканцями усіх сіл Байковецької громади, уже вирушили в зону проведення Операції об’єднаних сил. Сьогодні зранку певну частку смаколиків відправив на Схід України Логістичний центр допомоги бійцям АТО.

Згодом за продукцією «Фабрики різдвяного вареника» прибув один з керівників волонтерської організації «Схід та Захід єдині» Василь Конько. Він щиро подякував керівництву, зокрема сільському голові Анатолію Кулику, та мешканцям громади за те, що пам’ятають про наших захисників і прагнуть хоч якось віддячити їм за мужність, за самопожертву.

На жаль, за його словами, сьогодні все більше так званого електорату байдужіє до подій на Сході України, до агресії Росії. А до війни не можна звикати, її треба ліквідувати, а ворога вигнати з рідної землі. Кожен має пам’ятати, що війна триває. І, на жаль, вона не десь далеко, а на нашій Україні. Тому щоденно маємо у своїх молитвах просити у Господа щоб беріг наших воїнів і дарував нам мир.

Джерело: сайт Байковецької ОТГ