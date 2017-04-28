Пожежна безпека школярів не менш важлива, аніж питання харчування, санітарних, технічних та інших умов навчання. Центр громадського контролю «Дій!» в Тернополі своїм розслідуванням довів, що практично жодна школа Тернополя не обладнана протипожежними системами. Чиновники зі свого боку погоджуються: на встановлення таких систем в школах необхідно виділяти кошти з місцевого бюджету чи бюджету розвитку міста.

Більшість навчальних закладів міста не готові до початку навчального року. До таких висновків дійшла команда Центру громадського контролю “ДІЙ!” у Тернополі. Про це свідчать і висновки представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які не поставили своїх підписів під актами готовності шкіл до навчального року та підтвердили факт, що школи не є безпечними для навчання дітей через відсутність протипожежних систем оповіщення. Про це раніше ми розповідали ТУТ.

«Ця проблема існує в навчальних закладах міста вже не перший рік. Та чомусь про це ніхто не говорить в голос. І мовчатимуть, допоки не згорить якась школа. Кошти виділяються на стадіони та ремонти, але не на першочергові потреби, такі як облаштування належних умов безпеки учнів», – коментує дану ситуацію координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі Василь Томчишин.

Ми звернулися до міського голови Сергія Надала з проханням внести питання по виділенню коштів на встановлення протипожежних сигналізацій в школах міста на чергову сесію Тернопільської міської ради.

У відповідь на наше звернення та публікації у ЗМІ заступник міського голови Леонід Бицюра повідомив, що у міську раду поданий список із кошторисом на встановлення пожежних сигналізацій у навчальних закладах м. Тернополя.

«Коли обираються напрямки фінансування, то в першу чергу фінансується зарплата, харчування і дотримання санітарних норм. Звісно, пожежна безпека – це теж важливо. Дякувати Богу, в нас небезпечних ситуацій поки що не було. Пожежники постійно пишуть приписи щодо встановлення систем протипожежного захисту, а це вимагає величезних коштів з обмеженим бюджетом», – розповідає Леонід Бицюра.

Зрозуміло, що наразі коштів для обладнання шкіл недостатньо, аби за один рік змінити ситуацію на краще у всіх навчальних закладах. Тому, з кожним роком подібні системи будуть встановлюватись у декількох школах. Влада дослухалась до резонансу та пішла назустріч тернополянам. Подібне досягнення доводить, що можливо вирішувати проблеми спільно завдяки наполеглевості громадян та бажанню державних службовців.

Команда Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі і надалі слідкуватиме за перебігом даного процесу.

Прес-служба Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі