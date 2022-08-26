Працівники Тернопільщини отримали понад 3,6 млн грн заборгованої зарплати

Понад 3,6 млн грн заборгованої зарплати виплатили своїм працівникам 53 підприємства Тернопільщини у січні-липні цього року. Такий результат індивідуальної роз’яснювальної роботи, яку провели фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області із керівниками юросіб-боржників. Відтак працівникам виплатили зарплатний борг, а бюджети отримали понад 1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 1,5 млн грн єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи – основа надходжень місцевих бюджетів, то органи місцевої влади долучаються до спільних заходів із податківцями. З початку цього року на спільних із органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 101 підприємства та організацій області, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Тож 89 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджетів додатково надійшло понад 1,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 1,8 млн грн єдиного внеску.

Роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення рівня оплати праці проводилась також із 522 підприємствами та організаціями краю. Позитивний результат – 480 із них підвищили рівень виплати заробітної плати, а бюджети отримали додатково майже понад 9,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 9,2 млн грн єдиного внеску.