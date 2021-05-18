Пропозиції з оренди у Тернополі: асфальтована площадка та приміщення гаражів
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 19 та 25 травня призначило орендні аукціони.
В оренду пропонуються:
частина приміщення гаражів літ. Е, поз. 1- 8 площею 53,0 м², за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Стартова ціна – 1 787,80 грн без ПДВ. Аукціон призначений на 19 травня. Детально – https://bit.ly/3tNkyha
частина асфальтованої площадки площею 262 м², за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 30 А. Стартова ціна – 1 296,49 грн без ПДВ. Аукціон призначений на 25 травня. Детально – https://bit.ly/3hwT64E
З повним переліком вакантних для оренди об’єктів можна ознайомитися на сайті https://orenda.gov.ua/